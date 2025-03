Lapresse.it - Antisemitismo, Liliana Segre contro l’archiviazione per Chef Rubio e altri 16

Leggi su Lapresse.it

“La moglie di un nazista che si lamenta”, “strega ebrea”, “vecchia nazista criminale”, “Auschwitz unico hotel a 6 milioni di stelle”. Sono 72 pagine di commenti quelle cheha depositato in Tribunale a Milano. Il legale della senatrice a vita, avvocato Vincenzo Saponara, chiede al gup di Milano Alberto Carboni di non archiviare le posizioni di 17 haters autori di insulti antisemiti e minacce razziali nei confronti della superstite dell’Olocausto.Sono tutti indagati per diffamazione aggravata dall’odio razziale. Fra loro anche Gabriele Rubini, in arte. Il 41enne è finito inizialmente sotto inchiesta per una “serie di post e commenti ritenuti gravemente offensivi e diffamatori pubblicati sui social media” che avrebbero avuto “intento discriminatorio” e “antisemita” ma poi il pm Nicola Rossato ne ha chiesto, come per molte altre persone, con 89 pagine di richiesta in cui viene spiegata anche la natura di critica politica di alcuni post.