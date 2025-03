Iltempo.it - "Antifascismo e Resistenza”, ecco dove la Schlein porta in conclave il Pd

Tutti in ritiro. La segretaria del Pd Ellyi deputati dem in trasferta a Reggio Emilia, giovedì 3 e venerdì 4 aprile, per una due giorni di politica. Memore delle polemiche dello scorso anno, quando i deputati Pd si ritrovarono nell'esclusivo Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio - tra l'altro scelto da Silvio Berlusconi per la prima edizione della scuola politica di Forza Italia -ha scelto Casa Cervi, il museo ricavato dalla casa colonica dei sette fratelli Cervi, martiri dell'e simboli della. La scaletta degli interventi è ancora in via di definizione, ma si sa già che il seminario si strutturerà su due giorni e quattro focus. I deputati dovrebbero arrivare a Gattatico, vicino Reggio Emilia, intorno alle 17 del 3 aprile per rendere omaggio ai fratelli Cervi e a quanti hanno dato la vita per la patria.