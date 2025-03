Metropolitanmagazine.it - Anticipazione Belve di Francesca Fagnani, annunciati i primi tre ospiti della nuova stagione

Martedì 22 aprile tornerà finalmente in ondadi, ieri ha iniziato a registrare le prime interviste. La prima è una donna dai mille volti, ha fatto la showgirl, ha lavorato nel cinema per adulti e ha tentato la carriera politica e gli altri due sono degli attori apprezzati anche per il loro aspetti. Dallanella prima puntata sono arrivati gliMilly D’Abbraccio, Raz Degan e Michele Morrone.A dare l’anteprima sulle interviste a Morrone, Degan e D’Abbraccio è stato il portale Tv Blog: “Proprio ieri è stata registrata unaintervista puntuta diad un esponente del mondo dello spettacolo nostrano e non solo. Il riferimento è per Michele Morrone, fra le vittime dinella prossima edizione di, in partenza nel prime time prossimo venturo di Rai2.