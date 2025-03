Foggiatoday.it - Annunci di lavoro a Foggia e in provincia: alta richiesta di personale nel commercio e nel turismo

Leggi su Foggiatoday.it

Nell’edizione del report dei Centri per l’impiego delladiaggiornata al 27 Marzo sono presenti 68diper unadi 128 professionisti.Di seguito, in sintesi, glidelle imprese del territorio di, proposti dai Centri per.