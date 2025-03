Spazionapoli.it - Anguissa e Neres in campo? La scelta di Conte per Napoli-Milan

C’è curiosità per capire quale sarà ladi Antonio, in vista di, su Frank Zamboe David, di rientro dai rispettivi infortuni muscolari.Poco più di ventiquattro ore e si schiuderà l’ultima parte del campionato di Serie A, decisivo per unche continua a sognare lo Scudetto. Contro il, nella sfida in programma per domenica alle ore 20:45, gli azzurri hanno il dovere di mandare un segnale importante all’Inter, che scenderà inalle 18:00 contro l’Udinese. Questioni di incroci in una stagione in cui lo Scudetto è combattuto come non mai e che vede iltutt’altro che spacciato, considerato il -3 in classifica.C’è grande attesa per capire anche quelle che saranno le scelte di Antonio, considerati anche i rientri di Frank Zamboe David