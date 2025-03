Zon.it - Angri, spaccia stupefacenti: 27enne arrestato

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 27 marzo, ad(SA), i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze”, undel posto mentre era intento a cedere cocaina e crack ad altro soggetto. In esito a perquisizione, nella disponibilità dell’indagato è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente del medesimo tipo, suddivisa in 36 dosi, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.L’è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno.Segui ZON.IT su Google News.