Angelina Mango torna all'università: "Oggi ho un esame"

ta a studiaredi Bologna. La cantante, che da qualche mese ha deciso di prendersi una pausa dalla carriera musicale, ha mostrato su TikTok il suo look scelto per affrontare unalla facoltà di Lettere.“La verità è che non sono mai stata più brat di così”, ha scherzato sotto i portici della città, mentre sul video appariva la scritta “Volevo essere demure“, accompagnata dalla canzone Volevo essere un duro di Lucio Corsi. “Così andrò a fare il mio. però non ho messo i mocassini“. @volevo essere demure ma sono brat ? Volevo essere un duro – Lucio Corsi Dopo aver frequentato il liceo scientifico e prima di partecipare ad Amici,si era iscritta all’ateneo bolognese, ma aveva deciso di abbandonare dopo solo un mese per concentrarsi sulla musica.