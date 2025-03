Ilfattoquotidiano.it - Anfia: “Da dazi di Trump impatto duro sulla filiera italiana dell’auto. L’export vale 5 miliardi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Isono ingiustificati, dannosi e assolutamente contrari allo spirito di collaborazione che deve esistere tra alleati”, dice Roberto Vavassori, presidente dell’, l’associazione nazionale delladell’industria automobilistica.L’di quelli annunciati dasarebbe, “una magnitudo grande”, spiega Vavassori. Tra automobili e componentisticaItalia-Usacirca 5di euro, senza contare poi quella parte di componenti che vengono esportate in Germania per la produzione di brand di lusso poi a loro volta esportate negli States.“L’anno scorso, stati spediti componenti per un 1 miliardo e 225 milioni, ed è su questi che eventualmente dal 3 maggio verranno applicati idel 25%” che comporteranno “un aumento di prezzo corrispondente” oppure “lo tratterrà il destinatario, ma certamente non possono trattenerlo le nostre aziende nei loro conti”, afferma Vavassori.