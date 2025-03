Lopinionista.it - “Andy Warhol. American Dream”: evento speciale al cinema

Leggi su Lopinionista.it

Il 6 e 7 maggio appuntamento nelle sale per un viaggio on the road tra Europa e States sulle tracce dell’anima segreta del padre della pop artArriverà nelle sale solo il 6 e 7 maggio l’ultimo appuntamento della Stagione Grande Arte aldi Nexo Studios: “”, diretto da L’Ubomír Ján Slivka e prodotto da Attack Film e rtv (elenco sale a breve su nexostudios.it e prevendite aperte dal 4 aprile).Come in un viaggio on the road, il film esplora l’enigmatica personalità di(1928-1987), indagando i suoi legami familiari e le radici che hanno plasmato uno degli artisti più iconici del Novecento. Spesso interrogato sulle sue origini,rispondeva con una frase ormai celebre: “Vengo dal nulla”. I suoi genitori, Ondreja (che anglicizzò il cognome al suo arrivo negli Stati Uniti) e Júlia Justína Zavacká, emigrarono dall’attuale Slovacchia durante un periodo di intensa migrazione verso l’America.