Andrew Tate accusato di violenze dall’ex fidanzata | Mi strangolava e diceva ‘devi darmi un figlio’

, 38 anni, noto per le sue dichiarazioni misogine e i contenuti controversi diffusi online, è stato denunciato dalla sua ex compagna Bri Stern per presunti atti di violenza e minacce avvenuti durante la loro relazione. In particolare, la donna ha raccontato un episodio di strangolamento durante un rapporto sessuale.Il racconto di Bri SternL’episodio risalirebbe all’11 marzo, quando la coppia si trovava al Beverly Hills Hotel. In un lungo post su Instagram, Bri Stern ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinta a denunciare l’ex compagno. «Mi ha detto in molte occasioni che se lo avessi tradito mi avrebbe rovinato la vita, mi avrebbe violentata o uccisa», ha scritto.La violenza e il tentativo di strangolamentoSecondo quanto riportato da TMZ,avrebbe iniziato a stringerle il collo durante un rapporto, ignorando le sue suppliche.