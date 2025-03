Lanazione.it - Ancora sfruttamento. Impiegavano clandestini. Tre arresti e maxi multe

sfruttati nelle ditte a conduzione cinese. Una piaga che stenta a diminuire come dimostrano le tante indagini portate avanti dalla procura di Prato. L’ultimo colpo al lavoro illegale arriva al termine di tre operazioni distinte nelle quali sono stati arrestati altrettanti imprenditori orientali: un uomo di 59 anni e due donne rispettivamente di 51 e 39 anni. I tre sono accusati di aver occupato al lavoro stranieri privi di permesso di soggiorno, di intermediazione illecita edel lavoro. Nelle loro imprese a Prato e Carmignano, "sono risultati impiegati lavoratori stranieri presenti illegalmente sul territorio dello stato, tutti occupati senza contratto di lavoro (in nero) e, di conseguenza, privi di qualsiasi tutela retributiva, previdenziale e assistenziale", spiega il procuratore Luca Tescaroli in una nota.