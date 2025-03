Casertanews.it - Ancora pioggia sul casertano: allerta meteo prorogata di 24 ore

Leggi su Casertanews.it

gialla per altre 24 ore in Campania. Lo conferma la protezione civile che ha prorogato l'avviso per temporali fino alle 14 di sabato 29 marzo."Su tutto il territorio regionale sono previstitemporali, anche intensi e a rapidità di evoluzione. I fenomeni sono infatti.