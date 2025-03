Sport.quotidiano.net - Ancora fermo Bidaoui, che non gioca da metà gennaio. Arena, recupero lampo. Ieri il lavoro in gruppo

Il ritiro di Villafranca di Verona prosegue secondo la tabella di marcia, anche se dall’infermeria giungono un paio di novità. Fino a mercoledì sembrava chefosse destinato a seguire la partita contro il Legnago dalla tribuna dello stadio Mazza, mentre per Paghera filtrava un certo ottimismo sulla possibilità di inserirlo quantomeno nella lista dei convocati. La situazione per queste due pedine così importanti nello scacchiere di mister Baldini è invece cambiata completamente, perchéha accelerato e a questo punto è molto probabile che possa essere a disposizione dello staff tecnico. Al contrario, per Paghera si è deciso non rischiare e quindi rimandare il rientro alla prossima settimana, in vista della trasferta di Sassari contro la Torres. È evidente che anchenon èpronto perre a pieno regime, ma anche in considerazione dell’assenza dello squalificato Fiordaliso l’allenatore sta valutando con attenzione l’opportunità di portarlo con sé.