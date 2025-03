Lanazione.it - Ancora disordini nel carcere di Prato. “Detenuto sfonda lo sbarramento e sale sul tetto”

, 27 marzo 2025 –neldella Dogaia a. Il sindacato di polizia penitenziaria Uil denuncia: “Dopo l’episodio di ieri, 26 marzo, anche oggi un altroha tenuto in scacco ile la Direzione dell’istituto. Questa volta si tratta di unitaliano appartenente al circuito dei "collaboratori di Giustizia", non nuovo a episodi di disordine all’interno della struttura. Per protestare, sembrerebbe, contro un rigetto del magistrato di sorveglianza, nel tardo pomeriggio di oggi ilha dapprima forzato lodi ingresso al reparto, per poi salire suldel prefabbricato utilizzato per le video conferenze – scrive il sindacato in un comunicato – Durato qualche ora e solo dopo molta persuasione da parte degli operatori della polizia penitenziaria e dopo aver fatto intervenire il suo legale, l'uomo ha deciso di scendere e terminare la protesta”.