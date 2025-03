Justcalcio.com - Ancelotti, sicuro di UEFA, non vieterà Mbappe, Vinicius, Rudiger e Ceballos

Leggi su Justcalcio.com

Breaking:Carloha espresso la fiducia venerdì che il Real Madrid non vedrà una serie di giocatori chiave vietati per il pareggio dei quarti di finale della Champions League contro l’Arsenal.Giovedì,ha annunciato di aver aperto un’indagine sulla presunta cattiva condotta da parte di una serie di giocatori di Madrid a seguito della loro recente vittoria europea sull’Atletico Madrid.Madrid ha eliminato i loro vicini in una controversa Champions League dell’ultimo 16 shoot-out, con Julian Alvarez che ha visto il suo calcio di successo non consentito dopo una recensione VAR ha dichiarato di aver toccato la palla due volte.Quattro giocatori di Blancos vengono indagati sulla loro condotta durante le celebrazioni post-partita e i rapporti dei media spagnoli hanno affermato che i divieti potrebbero essere distribuiti.