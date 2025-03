Ilnapolista.it - Ancelotti: «Il processo fiscale? Ho già vinto il primo processo. Mi dà fastidio che si dica che ho frodato»

Carloè intervenuto in conferenza stampa a Valdebebas per presentare la gara del Bernabeu contro il Leganes, che andrà in scena domani sera alle 21. Tra i tanti temi il riferimento all’interesse del Brasile per il suo ingaggio e alle dichiarazioni di Tebas, oltre che delche potrebbe coinvolgerlo. L’ex allenatore del Napoli ha poi parlato delle dichiarazioni di Flick, sulla differenza tra Real e Barcellona.ha risposta anche alla domanda sulper presunta evasioneche mercoledì lo vedrà in tribunale a testimoniare.: «Flick ha ragione: il Real non è il Barcellona»Di seguito l’intervento integrale dell’allenatore:La partita contro il Leganés«La squadra sta andando abbastanza bene. I giocatori che sono tornati hanno avuto tutto il tempo per riprendersi.