Ilfattoquotidiano.it - Ancelotti accusato di frode fiscale: comincia il processo a Madrid

Carlo. Il Tribunale provinciale diha programmato per mercoledì 2 aprile ilper evasionea carico dell’allenatore del Real. Nel marzo del 2024, l’accusa chiese nei suoi confronti una pena di quattro anni e nove mesi di carcere perai danni del tesoro pubblico spagnolo per un milione di euro, secondo quanto riporta Marca. Nello specifico, riferisce la Procura, gli viene contestato di aver frodato l’erario pubblico per 1.062.079 euro negli anni fiscali 2014 (386.361 euro) e 2015 (675.718 euro).Secondo il quotidiano, l’Agenzia delle Entrate spagnola ha sequestrato lo stipendio didella sua prima stagione dopo il suo ritorno al Realnel 2021. Pertanto, le autorità fiscali spagnole hanno già recuperato i soldi che stanno chiedendo all’allenatore dei Blancos.