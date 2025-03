Anteprima24.it - Amodio: “Programmazione, duro lavoro e le giuste scelte, l’arma in più della Juve Stabia”

Tempo di lettura: 3 minutiRoberto, bandiera, oltre 500 partite nei professionisti, con 7 campionati di Serie A alle spalle, è intervenuto ieri come ospite a “Tutto”. Un focus sulla situazione attualeformazione gialloblù e di quel meccanismo che sta alle spalle e che sta aiutando le vespe a crescere sempre di più.“Tanto, tanta applicazione da parte dell’allenatore Pagliuca – queste le sue parole – ogni giorno arriva al campo alle 7 di mattina per andarsene alle 19 di sera. Nello staff è presente La Penna, preparatore atletico che ha vinto campionati importanti sia qui a Castellammare che in altre gloriose città. E poi c’è a bravura del nostro direttore Lovisa nel portare giocatori importanti. E questoè stato fatto eccezionalmente sia nella scorsa stagione che nell’attuale.