Movieplayer.it - Amici, che fenomeno: dopo 24 anni Maria De Filippi è sempre Regina del sabato sera

Leggi su Movieplayer.it

Pur sembrando puntualmente la copia dell'edizione precedente, ille dello show continua a fare furore e a battere la concorrenza diretta di Rai1 con uno format musicale tutto ballo e canto. Analisi di un unicum televisivo. 24 edizioni in 24e non sentirle. Mai.scorso ille didiè tornato su Canale5 con numeri Auditel addirittura superiori a quelli dell'anno precedente, ribadendo la forza di un programma chequasi 1/4 di secolo non conosce cali, disinteresse, continuando a sfornare talenti canori e a calamitare nuove generazioni di telespettatori. Nascita di un classico tv Ideato daDenel settembre del 2001 con il nome Saranno Famosi, all'epoca condotto su Italia1 da Daniele Bossari e Marco Liorni,è planato su Canale5 nel 2002, cambiando definitivamente nome nel 2003.