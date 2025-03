Isaechia.it - Amici 24, TrigNo e Chiara battibeccano per ‘colpa’ di Francesca: “Mi vuoi lasciare?”

Malumori fraBacci per colpa diBosco nella Casetta di.Nel corso del daytime andato in onda questo pomeriggio, un guanto di sfida lanciato da Deborah Lettieri ha dato il via ad alcune incomprensioni tra il cantante e la ballerina. L’insegnante di danza ha chiesto alla ballerina una sfida contro. Quandoha visto la coreografia insieme alla maestra Alessandra Celentano, le due hanno chiesto alla Lettieri di fare alcune modifiche. La ballerina, che solo poco tempo fa aveva subito un infortunio, temeva di farsi seriamente male nell’eseguire determinati movimenti, motivo per cui la Celentano ha chiesto alla collega di togliere i passaggi più pericolosi.A quel punto l’insegnate si è confrontata con, la quale, a sorpresa, ha insinuato che la sua compagna di talent abbia richiesto le modifiche perché incapace di eseguire alcuni passi e non per paura di farsi male.