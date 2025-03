Lapresse.it - Amici 2025: giudici al serale Amadeus, Malgioglio e D’Amario

Leggi su Lapresse.it

torna in prima serata su Canale 5 dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana. Nel talent show condotto da Maria De Filippi, i ragazzi tornano sul palco pronti ad affrontare nuove sfide con straordinarie esibizioni di canto e ballo. 13 talenti in tre squadreSono 13 i talenti rimasti in gara. Per la squadra guidata dal duo Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Antonia, Chiamamifaro e Jacopo Sol per il canto, mentre Alessia, Chiara e Daniele competono per il ballo. I coach Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, schierano Luk3 e Senza Cri per il canto e Francesco per il ballo. La squadra diretta da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri manda in gara Nicolò e Trigno per il canto, e Francesca e Raffaella per il ballo. IdeldiIn giuria troviamo, Cristianoed Elenamentre la partecipazione di Barbara Foria, garantirà alla puntata risate e pungente ironiaTananai superospite della puntataSuperospite musicale della serata è il cantautore multiplatino Tananai, che presenta il suo nuovo singolo “Alibi”, colonna sonora del film “L’amore, in teoria”.