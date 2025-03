Oasport.it - Ambesi: “Berrettini è tornato ai livelli del passato. Se Alcaraz non fa legna sulla terra, c’è da preoccuparsi”

Massimilianosi è soffermato sulle partite giocate tra la serata di ieri e la notte italiana a Miami durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “La migliore Sabalenka batte sempre la migliore Paolini sul cemento, è nell’ordine delle cose. Korda per me rimane un incompiuto, lo possiamo chiamare Penelope Korda: tesse bene la tela e poi la disfa da solo, ieri aveva in mano il secondo set e poi lo ha perso in maniera clamorosa o discutibile.è andato oltre le aspettative perché ha giocato alla pari con un giocatore superiore a lui su quella superficie: stesso numero di ace praticamente, stessa percentuale di prime e stessa percentuale di punti vinti con la prima, è stata una partita alla pari ma sui punti fatti con la seconda Fritz è stato più efficace“.