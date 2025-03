Ilrestodelcarlino.it - AMAB spegne 50 candeline e si evolve A Bastia Umbra dal 24 aprile al 1° maggio

(Assisi Mostra Arte Antiquariato) festeggia nel 2025 la sua 50ª edizione e lo farà dal 24al 1°presso Umbriafiere a, in concomitanza con il Giubileo e l’ottavo centenario del Cantico delle Creature di San Francesco. Questo evento, originariamente nato come Mostra d’Antiquariato di Assisi, ha saputorsi nel tempo fino a diventare un punto di riferimento per l’arte in Italia, accogliendo opere antiche, moderne e contemporanee. La manifestazione, oltre a esporre pezzi di antiquariato di grande valore, si apre anche quest'anno a nuove forme artistiche come musica, danza, fotografia, design e spettacolo. L’idea è quella di creare un laboratorio creativo in cui la bellezza si esprima attraverso epoche e linguaggi differenti.si svolgerà nei padiglioni di Umbriafiere, un polo fieristico strategico vicino ad Assisi e all’aeroporto regionale, con l’edizione 2025 che prevede un allestimento rinnovato con due aree principali: il Padiglione 9, di 5.