Ilgiorno.it - Altro che “Wow”: il futuro di Spazio Fumetto è a rischio. Dal primo aprile scade la convenzione col Comune di Milano

Leggi su Ilgiorno.it

, 28 marzo 2025 – Ildi Wowsembra segnato. E non è per niente roseo. Dopo 14 anni di onorato servizio alla città, infatti, il Museo del, dell’Illustrazione e dell’Immagine animata diannuncia il mancato rinnovo dellacon ilche ne consentirebbe la permanenza nei locali di viale Campania 12. Un colpo che rischia di mettere la parola fine all’esperienza lunga quasi tre lustri. La situazione è riassunta in una lunga lettera di Wow. Impossibile prorogare laI problemi delloIl direttore del museo Cosa succederà dal? Come sostenere il museo Impossibile prorogare laDopo un ultimo incontro con i funzionari deldi, la Fondazione Franco Fossati, che gestisce WOW, è emersa l’impossibilità di rinnovare lacon ildiper la permanenza del museo nei locali assegnati 14 anni fa e ora innza.