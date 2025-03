Calciomercato.it - Altro che Milan, top club su Allegri per puntare alla Champions

Il tecnico toscano nel mirino dei rossoneri, ma spunta la squadra europea che vuole vincere la coppa dalle grandi orecchiePer lui si parla del, dove potrebbe ritrovare Fabio Paratici come direttore sportivo. Massimilianoè pronto a tornare in panchina e aspetta soltanto la chiamata giusta per farlo.che, topsuper(LaPresse) – Calciomercato.itCome detto il suo nome è tra i candidati dei rossoneri, ma non è detto che sia proprio il ritorno ao il suo destino. Di panchine che cambieranno padrone quest’estate ce ne saranno diverse: dJuventus (dove non è però immaginabile un suo ritorno)Roma, soltanto per fermarci in Italia. Anche all’estero si prevede un bel po’ di movimento: Ancelotti è in dubbio a Madrid, Amorim non ha conquistato la fiducia totale al Manchester United, anche la panchina del Tottenham è tra quelle in cerca di padrone.