Altrimenti morirei in campo | Medvedev-choc a cosa è costretto

Prima la vetta del ranking Atp, l'anno scorso l'inizio di un crollo che lo ha portato fuori dalla top-10. Il nome è quello di Daniil, che sta pagando un periodo negativo. Il russo, nelle ultime ore, si è raccontato in un'intervista a The National News, parlando di come gli integratori siano determinanti per la resistenza nel corso di un match dispendioso. Proprio gli integratori, perfettamente legali, sono quelli ai quali Daniil ha cercato di porre rimedio per giustificare il calo fisico, e mantenere sempre alto lo standard di competitività a livelli così intensi dovuti al calendario Atp. L'assunzione di sostanze però gli provocherebbe ansia. "Ditemi pure che sono paranoico, forse spaventato — le sue parole —. Nella vita di tutti i giorni quando sei malato magari mandi giù un paracetamolo e stai meglio.