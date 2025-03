Altra batosta Ferrari Leclerc ha confessato tutto

Leggi su Sportface.it

Laè reduce da uno dei peggiori disastri della sua leggendaria storia in Formula Uno.Il weekend del Gran Premio di Cina ha lasciato strascichi gravissimi nella Scuderia di Maranello, un disastro senza precedenti arrivato dopo una prima parte di fine settimana da sogno. Un weekend iniziato benissimo, con la pole position di Lewis Hamilton per la gara sprint e la successiva vittoria della sprint da parte del pilota britannico. Un appuntamento con la storia, considerando che sia per il sette volte campione del mondo sia per lasi è trattato della primissima vittoria in una gara sprint. Il quinto e sesto posto in qualifica, confermato poi nella gara della domenica, aveva aperto qualche crepa e aveva riportato in evidenza le difficoltà della Rossa.Il disastro è arrivato poi al termine del Gran Premio, con la doppia clamorosa squalifica arrivata prima per Charlese poi per Lewis Hamilton.