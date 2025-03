Ravennatoday.it - Alluvione, scadono a fine mese i termini per richiedere i contributi di immediato sostegno

C'è tempo fino a lunedì 31 marzo per presentare domanda per idi(Cis) per i cittadini colpiti dagli eventi alluvionali di settembre 2024. Il contributo è rivolto ai nuclei familiari che hanno subito danni diretti (allagamenti o interessamento da movimento franoso).