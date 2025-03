Quotidiano.net - Alluvione e delocalizzazioni: "L’ordinanza è pronta"

sulleè quasi. "Ci vedremo già la prossima settimana per dare l’ok a un testo che deve aumentare la cifra massima d’indennizzo", chiarisce subito Michele de Pascale. Il presidente della Regione viene accolto sul palco da Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, e nel Salone del Podestà il silenzio si fa subito sentire. Insieme con lui Fabrizio Curcio, commissario straordinario alla ricostruzione: i due rispondono affiatati, si spalleggiano le risposte, una sembra un assist all’altra. "I prossimi passaggi sono questi – insiste de Pascale –: noi domani (oggi, ndr) diamo l’intesa sulche tiene insieme una quota molto significativa di opere pubbliche e interventi da fare, ad esempio come per il Ponte della Motta a Budrio (Bologna, ndr) o sul bacino del Lamone tra Faenza e Ravenna.