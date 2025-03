Quotidiano.net - Allo Straf c’è ’Intimacy’. La mostra fotografica firmata dall’artista Tarin

Prosegue sino al 5 aprile (con apertura al pubblico dalle ore 10 alle ore 20) ladell’artistahotel&bar, una reinterpretazione artistica e sensuale degli ambienti dell’albergo di via San Raffaele. E’ il secondo capitolo diHub, progetto culturale nato per il ventennale dell’hotel che accoglie e sosteniene le forme di creatività più contemporanee. Dopo il successo ditellers dove l’universo dell’albergo è stato raccontato in chiave letteraria attraverso sette scrittori italiani, autori di altrettanti racconti inediti, l’hotel di design apre alla creatività con unacon oltre 30 fotografie analogiche in bianco e nero scattate all’interno di, dove ogni angolo dell’hotel, dalle camere alla lounge, dai bagni ai corridoi diventa teatro di un racconto visivo che esplora il corpo umano nelle sue sfaccettature più intime.