Allerta maltempo in 8 regioni | scuole chiuse pericolo allagamenti

Ecco il testo con sottotitoli in H2 e parole chiave in grassetto, come richiesto:al Centro Sud,gialla in diverseMeteo, sarà un venerdì complicato in diverse. Persiste ilal Centro Sud, tanto che il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con lecoinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende il precedente. Piogge e temporali sono previsti su Campania, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise e Puglia, in particolare sui settori tirrenici e adriatici.Forti rovesci e raffiche di ventoI fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi, venerdì 28 marzo,gialla sull’intero territorio di Abruzzo, Marche, Molise, Campania, Puglia e Calabria, oltre che su alcuni settori di Umbria e Sicilia.