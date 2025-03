Ilrestodelcarlino.it - Allerta gialla in Emilia Romagna: weekend col maltempo, le previsioni meteo

Bologna, 28 marzo 2025 – Cadrà ancora pioggia in. Non accenna a diminuire – perlomeno per questo– ilche da diversi giorni sta colpendo la nostra regione e anche le vicine Marche con allagamenti e temporali. E per la giornata di sabato 29 marzo è anche prevista un’per piene dei fiumi. Dunque, tra venerdì 28 e sabato “saranno attive ben due perturbazioni che contribuiranno a mantenere il tempo molto instabile e perturbato su gran parte del nostro Stivale”, spiega il tecnicorologo Ampro Roberto Nanni. Due nuove perturbazioni La due nuove perturbazioni si andranno a inserire “nella circolazione ciclonica, rinvigorendola ed accentuando così ilfino a domenica 30. A farne le spese saranno ancora una volta le regioni del medio versante adriatico e quindi laa dover fare i conti con piogge e rovesci a più riprese.