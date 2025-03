Juventusnews24.com - Allenamento Juve, il report della vigilia: ecco su cosa ha lavorato Tudor in vista dell’esordio contro il Genoa

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ildisulla panchina bianconera: tutti i dettagliTramite i canali ufficiali del club è stato pubblicato ildell’odiernoinsfidail– «di Serie A in campo per lantus che nel pomeriggio di oggi – venerdì 28 marzo 2025 – ha ultimato la preparazione insfidail. Quellai liguri sarà la prima partita per Igorda allenatorePrima Squadra Maschile. Venendo al lavoro odierno svolto al Training Center, la seduta è stata dedicata alla tattica e a situazioni di gioco su palla inattiva ingarail. Domani, come detto, i bianconeri ospiteranno la formazione allenata da Patrick Vieira all’Allianz Stadium in occasionetrentesima giornata di campionato.