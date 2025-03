Internews24.com - Allenamento Inter, Lautaro e Zielinski a parte, assente Dumfries: il motivo!

di Redazione: il! Le ultime dalla seduta odierna ad Appiano GentileGiornata d’in casa, con la squadra di Simone Inzaghi che si prepara ad affrontare l’Udinese nel match di domenica a San Siro in campionato. Il tecnico nerazzurro ha potuto contare su quasi la totalità della rosa: ad allenarsi asono stati soltanto, entrambi alle prese con infortuni.inveceil quale, d’accordo con la società, è volato in Olanda per sottoporsi alle terapie utili a recuperare dal problema fisico. Soltanto parzialmente in gruppo Zalewski, il quale però dovrebbe rientrare a tutti gli effetti da domani e sarà convocato per la sfida contro i friulani. Regolarmente presente e totalmente recuperato, invece, de Vrij.