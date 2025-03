Dayitalianews.com - Allarme scabbia nelle scuole di Roma: aumentano del 45% i contagi tra gli studenti

si diffonde unche sta coinvolgendo un numero crescente di istituti scolastici, dalle elementari ai licei. L’ultimo caso segnalato arriva dall’Istituto Comprensivo Marcello Mastroianni, nel Municipio VII, ma le denunce sono iniziate già nei primi mesi del 2024.L’incremento deiè preoccupante: “Solo considerando i minori, nel 2024 all’ospedale Bambino Gesù sono stati registrati 103 casi, con un aumento del 45,2% rispetto al 2023“, ha spiegato May El Hachem, responsabile di Dermatologia della struttura pediatrica.Istituti coinvolti: ilo si allargaL’era scattato già a gennaio, con una segnalazione dall’Istituto Magistrale Giordano Bruno. A febbraio, un caso sospetto è emerso al De Amicis di Zagarolo (provincia di).ultime settimane, isi sono moltiplicati:10 marzo: caso segnalato alla scuola media dell’Istituto Comprensivo Nelson Mandela, in via dei Torriani.