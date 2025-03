Lanazione.it - Allarme frane, il piano dei lavori. Vertice coi sindaci del Montalbano

"Penso sia opportuno riprendere insieme il percorso del patto di valorizzazione dele aggiornarlo al contesto odierno. Per invertire la tendenza all’abbandono e all’incuria dei terreni che spesso determina situazioni di grande criticità". Il sindaco Daniele Vanni ha motivato l’incontro da lui stesso convocato per oggi pomeriggio in Comune. Il primo cittadino vinciano ha chiamato a raccolta tutti idi tutti i Comuni che compongono il "Patto del" (Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Carmignano, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Poggio a Caiano, Quarrata e Serravalle Pistoiese) per mettere insieme idee e proposte e presentare alla Regione Toscana undi Adattamento al Cambiamento Climatico per il. "Ilè un territorio da sempre fragile, ma che vede oggi un aumento del rischio idrogeologico.