Lanazione.it - Alla corte dei Medici, la Firenze rinascimentale rivive alle Cascine

Leggi su Lanazione.it

, 28 marzo 2025 - Riti, danze e costumi, ma anche tecniche militari, arti e golosità dellaper “Fiorenza –dei”, la due giorni di living history in programma sabato 5 e domenica 6 aprile all’Ippodromo del Visarno di. Villaggionel Parco delleUn grande villaggioprenderà vita nel cuore del Parco delle, area verde voluta proprio da Cosimo I de', nel XVI secolo, come tenuta di caccia e azienda agricola. Dmattina a tarda sera, compagnie, esperti e appassionati ci condurrannoriscoperta di personaggi, usi e costumi - compresi quelli meno noti - dell’epoca: giochi a cavallo, sbandieratori, rievocazioni storiche, artigiani, mercanti e sapori del tempo che fu. E poi, laboratori e giochi per grandi e piccini, per vivere in prima persona l’arte e la cultura del Rinascimento.