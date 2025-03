Romadailynews.it - “ALL WE NEED IS HOME” ROMA, al via la conferenza internazionale sull’abitare

Leggi su Romadailynews.it

, 28 marzo 2025 – Il 31 marzo e il 1° aprile 2025ospiterà All Weis, la grandededicata al diritto all’abitare. Promosso dall’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche Abitative diCapitale, l’evento coinvolgerà amministratori, esperti, attivisti e cittadini in un confronto concreto sulle strategie per contrastare la povertà abitativa in Europa.Lasi aprirà lunedì 31 marzo al Palazzo delle Esposizioni con la sessione plenaria che vedrà, tra gli altri, la partecipazione del Sindaco diRoberto Gualtieri, di Leilani Farha, già relatrice ONU sul diritto alla casa, di Irene Tinagli, Commissione speciale sulla crisi degli alloggi nell’Unione europea, e di rappresentanti delle principali città europee riunite nell’Alleanza Mayors for Housing.