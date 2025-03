Ilpiacenza.it - Alimenti già scaduti in vendita, 3mila euro di multa per un supermercato della Bassa Piacentina

Leggi su Ilpiacenza.it

ancora in; a rilevarli i Nas di Parma, nel corso di una recente ispezione in un.Nel punto– fa sapere l’Arma - sono stati sequestrati amministrativamente in tutto 3,5 chilogrammi di prodotti alimentari di origine carnea e.