Nerdpool.it - Alien Deluxe 1 – Il perfetto rilancio dei fumetti legati al franchise

Leggi su Nerdpool.it

Nel 2021 Marvel Comics ha ripreso a pubblicarealdi, dopo decenni in cui i diritti erano in mano a Dark Horse, e da allora sta proponendo one-shot e miniserie che espandono questo grande universo narrativo. Le prime tre storie sono state affidate alla penna di Philip Kennedy Johnson e sono state raccolte da Panini Comics prima nei cartonati singoli e ora nel volume1. Tre ambientazioni spaziali e temporali diverse per altrettanti racconti che vivono in autonomia pur restando in qualche modo col, e che vanno a riprendere tutti gli elementi che hanno reso il mondo dicosì iconico e amato dai fan di tutto il mondo.1 – Philip Kennedy Johnson, Salvador Larroca, Julius Ohta; Panini ComicsLinea di sangueAnno 2200, Gabriel Cruz sta andando in pensione da capo della sicurezza della Stazione Epsilon gestita dalla Weyland-Yutani ed è tornato sulla Terra per provare a riallacciare i rapporti con il figlio Danny.