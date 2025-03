Romadailynews.it - ALFONSI – ZEVI: al via gli interventi di cura del verde nelle Case ERP

La competenza in materia dideldi pertinenza degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) di Roma Capitale, ha subito una notevole modificazione: l’amministrazione capitolina è infatti intervenuta con una ridefinizione dei compiti – inizialmente attribuiti al Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative- tra Dipartimento Tutela Ambientale e Municipi, attribuendo al primo la competenza in materia diverticale, mentre al secondo delorizzontale.Sulla base delle nuove direttive, sono attualmente in corso le operazioni didelle alberature. Dei 340.000 alberi che compongono il patrimonio arboreo della capitale, 2612 sono situati all’interno dei comprensori degli alloggi sociali: è su tali unità che il Dipartimento Tutela Ambientale sta conducendo lavori di potatura; in alcune aree l’intervento ha previsto anche operazioni di sfalcio, sistemazione delle aiuole e di pulizia straordinaria, svolta in coordinamento con Ama spa.