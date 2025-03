Lanazione.it - Alexander Pereira: richiesta di risarcimento da 10 milioni per danno d'immagine

di Stefano BrogioniFIRENZESalatissimo: ammonta a quasi diecidi euro il “conto“ che il Ministero per la Cultura e la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, parti civili nel procedimento, hanno presentato all’ex sovrintendente. Ladisi basa suld’attribuito allo stessoche si è cristalizzata ieri mattina nel corso del processo in abbreviato in cuiè imputato di peculato e malversazione. Nelle scorse settimane, il pm Christine Von Borries ha chiesto la sua condanna a quattro anni e quattro mesi. Il prossimo 29 maggio è attesa la sentenza. Dopo lo scandalo sulle sue spese, fatte con la carta di credito della Fondazione, sollevato da Fratelli d’Italia in consiglio comunale,si dimise dall’incarico in seguito a un avviso di garanzia.