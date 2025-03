Movieplayer.it - Alexander e il terribile, orribile, abominevole ma veramente bruttissimo viaggio: la recensione del film

Marvin Lemus dirige un road-movie divertente e divertito, rivedendo in salsa latin-american il romanzo di Judith Viorst. Una visione leggera, e adatta a tutta la famiglia. Su Disney+. Come dire, una commedia per famiglia dura e pura. Non il sequel diretto di Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare (era il 2014, e ilera tratto dal romanzo del 1972 di Judith Viorst), bensì una sorta di reboot in chiave latin american: i principi sono gli stessi, ma cambia il contesto. Ora, die ilmaci sarebbe poco da opinare: una commedia dal titolo troppo lungo ma bellissimo, un family movie fino al midollo, buoni sentimenti, svolte e capovolte, e la traccia sempre efficace del road movie a fare .