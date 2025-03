Lanazione.it - Alessio Scotto: incidente in palestra, paralisi e indagine in corso

di Laura Lucente Un dramma nel dramma per la famiglia di, il giovane disabile precipitato nel vuoto mercoledì sa . La delicata operazione a cui è stato sottoposto all’ospedale fiorentino di Careggi dopo l’gli ha salvato la vita, ma nulla si è potuto per evitargli laagli arti inferiori, mentre permane il rischio di unatotale. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto che gli hanno lesionato la colonna vertebrale in maniera irreversibile. Il giovane è ora in terapia intensiva e le prossime ore sono delicatissime. Il drammatico episodio è avvenuto alladel Mercato, nei pressi del centro storico, dove il giovane si trovava con alcuni ragazzi della struttura che lo ospita, per un’uscita sportiva. Non si sa come, maè sfuggito al controllo degli operatori e sporgendosi dalla balaustra dellaè precipitato nel vuoto facendo un volo di oltre 10 metri finendo rovinosamente nel campo agricolo.