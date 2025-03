Amica.it - Alessio Boni e Antonella Attili a teatro in “Iliade Il gioco degli Dei”

Leggi su Amica.it

(askanews) –sono i protagonisti di Zeus ed Era.Lo spettacolo è in scena alManzoni di Milano fino al 6 aprile 2025 per la regia con Roberto Aldorasi e Francesco Niccolini.Iliade canta di un mondo in cui l’etica del successo non lascia spazio alla giustizia e gli uomini non decidono nulla, ma sono agiti dagli dèi in una lunga e terribile guerra senza vincitori né vinti.GUARDA LE FOTO: Una vita tra cinema e tv La coscienza e la scelta non sono ancora cose che riguardano gli umani: la civiltà dovrà attendere l’età della Tragedia per conoscere la responsabilità personale e tutto il peso della libertà da quegli dèi che sono causa di tutto ma non hanno colpa di nulla. In quel mondo arcaico dominato dalla forza, dal Fato ineluttabile e da dèi capricciosi non è difficile specchiarci e riconoscere il nostro: le nostre vite dominate dalla paura, dal desiderio di ricchezza, dall’ossessione del nemico, dai giochi di potere e da tutte le forze distruttive che ci sprofondano nell’irrazionale e rendono possibile la guerra.