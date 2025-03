Ilfattoquotidiano.it - Alessandria, “detenuti lanciano miscela di acqua e candeggina contro gli agenti: colpiti in nove”

della polizia penitenziaria in servizio nel carcere ‘Cantello e Gaeta’ disono rimasti feriti venerdì pomeriggio, dopo essere stati aggrediti da alcunistranieri della quarta sezione B. L’Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria (Osapp) denuncia che glisono statida getti di “ta con sostanze non meglio identificate, con il probabile contenuto di, accusando un forte bruciore agli occhi”. I poliziotti sono stati accompagnati al pronto soccorso per le cure necessarie.“Come più volte denunciato, la situazione nelle carceri italiane è completamente fuorillo. Non possiamo più ignorare il pericolo per il personale penitenziario e per la sicurezza delle strutture. È urgente che il governo prenda provvedimenti immediati.