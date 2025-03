Leggi su Ildenaro.it

Le relazioni tese-Stati Uniti d’America in merito all’America LatinaLa cooperazione-America Latina è una cooperazione Sud-Sud. C’è solo supporto reciproco e nessun calcolo geopolitico. Nei suoi rapporti con i Paesi latinoamericani, laha sempre aderito ai principi di uguaglianza, mutuo beneficio e cooperazione win-win. Non ha mai cercato sfere di influenza e non ha mai preso di mira nessuna parte.Ciò che i popoli latinoamericani vogliono costruire è la propria patria, non il cortile di qualcun altro; ciò che i Paesi latinoamericani si aspettano è l’indipendenza, non la Dottrina Monroe. La cooperazione trae America Latina èperché rispetta i desideri del popolo latinoamericano, soddisfa le esigenze dei Paesi latinoamericani e offre una scelta affidabile e ampie prospettive per la rivitalizzazione dell’America Latina.