Alberoro accetta il verdetto del giudice sportivo dopo insulti razzisti

"Accettiamo ildelsenza problemi. È stato applicato il regolamento. Fin da subito abbiamo chiarito che avremmo accolto ildelsenza fare una piega. Semmai dispiace per il punto di penalizzazione e la multa alla società. Non sapevo di queste sanzioni accessorie. Mi sarei aspettato solo lo 0-3 a tavolino". L’allenatore dell’under 19 dell’Matteo Bruno, commenta così ildelinerente la gara tra i rossoblù e i pari età del Cortona Camucia interrotta lo scorso 19 marzo all’inizio del secondo tempo, sul risultato di 1-1, perchè lo stesso Bruno, in accordo con la società, aveva deciso di ritirare la sua squadra dal campogliall’indirizzo di un suo giocatore proveniente dal Burkina Faso. "L’obiettivo era dare un segnale, indipendentemente dalle conseguenze della giustizia sportiva e che se ne parlasse come è poi successo - sottolinea ancora Bruno - spero che serva a qualcosa anche se non sono troppo fiducioso che ciò accada".