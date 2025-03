Ilfattoquotidiano.it - Albania, ok all’invio di irregolari. Piantedosi: “Per il rimpatrio qualcuno dovrà prima rientrare in Italia”

Un solo articolo che modifica la sola legge di ratifica del Protocollo. Questo il decreto del governo approvato ieri in Consiglio dei ministri per aprire le porte del centro albanese di Gjader aglipresenti inin attesa di, compresi quelli già trattenuti in uno dei cprni. In conferenza stampa il ministro dell’Interno, Matteo, ha assicurato che l’operazione non costerà un solo centesimo in più. La struttura albanese metterà a disposizione solo i 48 posti già adibiti a cpr, che diventeranno 140 una volta ultimati i lavori. Questo il contributo alla causa dei rimpatri, che inconta oggi 10 cpr per un migliaio di posti in tutto dove però, ha detto lo stesso, sono trattenuti alcune centinaia di stranieri. Insomma, il posto non manca.