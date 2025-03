Al via il “Lazio Musica Sacra Festival 2025” con oltre 150 concerti

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) –150in tutto il territorio regionale con l’obiettivo di rilanciare, in occasione dell’anno giubilare, la grande tradizione dellaitaliana, valorizzando, in particolar modo, le eccellenze territoriali e gli autori d’oggi, con un’attenzione particolare agli artisti under 35. E’ il “”, organizzato dalla Regione. Dal 1° aprile al 15 ottobre, protagonisti delche coinvolgerà le chiese del, saranno il grande repertorio legato ai testi della liturgia cattolica, ma anche altri branili, vocali o strumentali, che abbiano una dichiarata ispirazione spirituale. Isono per la maggior parte gratuiti, e, in caso di biglietto, il costo non potrà superare i cinque euro. “Un’occasione splendida di cui sono molto orgogliosa perchè è undidove intendiamo laliturgica ma non solo, anchedi ispirazione spirituale.